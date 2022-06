Viareggio | cade con la bici nella Darsena e muore Intervento dei vigili del fuoco

Pubblicità

Sul posto, presso la banchina Codecasa, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di, il presidio acquatico del corpo, la Capitaneria di porto ed è in arrivo il nucleo ...Sul posto, presso la banchina Codecasa, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di, il presidio acquatico del corpo, la Capitaneria di porto ed è in arrivo il nucleo ...identità ancora non è nota, che era dato per disperso dopo che era caduto con la bicicletta nelle acque del porto di Viareggio (Lucca).Ricerche in corso in Darsena a Viareggio per una persona caduta in acqua mentre si trovava in bici. Sul posto, presso la banchina Codecasa, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di ...