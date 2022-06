Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi rivela: "Ho una paura perché..." (Di lunedì 27 giugno 2022) L'ex tronista Lorenzo Riccardi racconta ai suoi fan sui social tutte le emozioni che sta provando nel diventare papà. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 giugno 2022) L'ex tronistaracconta ai suoi fan sui social tutte le emozioni che sta provando nel diventare papà.

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - ValeriaValente_ : Grande risultato del @pdnetwork e del centrosinistra ai ballottaggi di oggi grazie alla serietà, all’unità ma anche… - Viminale : #AccoglienzaUcraina Sono 140.709 le persone arrivate finora in Italia: 74.301 donne, 21.915 uomini e 44.493 minori.… - rainysenses : ki glielo spiega agli uomini k anke noi donne abbiamo accesso alla TV e quindi sappiamo dell'esistenza di Naruto? - Flory39546531 : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… -