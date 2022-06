Uomini e Donne, arriva l’ultimatum di Ida Platano: cos’è successo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ida Platano avrebbe dato un ultimatum a Uomini e Donne. Questa l’indiscrezione clamorosa a poche settimane dall’inizio delle riprese della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, nella prossima edizione di Uomini e Donne dovrebbero esserci due assenze clamorose. Si tratterebbe di Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri, entrambi cavalieri del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Idaavrebbe dato un ultimatum a. Questa l’indiscrezione clamorosa a poche settimane dall’inizio delle riprese della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, nella prossima edizione didovrebbero esserci due assenze clamorose. Si tratterebbe di Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri, entrambi cavalieri del L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - giannisassari08 : RT @Russiazvgrande: Guardate questo video! Questo un centro commerciale, al momento di incendio stato chiuso, niente macchine nel passaggi… - DonnaRoma71 : @StefanoZambell5 @LisaTorna Perché anche gli uomini in occidente non ci rendono la vita facile (per usare un eufemi… -