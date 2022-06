UFFICIALE – Nizza | in panchina torna Favre dopo 4 anni

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilannuncia il ritorno indi Lucien, che prende il posto di Cristophe Galtier sempre più vicino alla firma con il Paris Saint-Germain. L’allenatore originario del comune svizzero di Saint-Barthélemy allenerà i rivieraschi per la seconda voltale due stagioni tra il 2016 e il 2018, guidando il club per 99 partite. Faranno parte del suo staff Arjan Peço e Christophe Moulin. Grande soddisfazione da parte della società per il ritorno di: «La sua prima visita in Costa Azzurra – si legge nel comunicato– è rimasta impressa nella storia. Quindi, quando si considera un futuro pieno di sfide, è difficile non mescolare ambizione e sentimento. L’eccitazione provata perdall’intera comunità rossonera alla semplice menzione del suo ...