Tommasi Sindaco di Verona | arrivano i complimenti dell’Hellas

(Di lunedì 27 giugno 2022) Damianoè il nuovodi. Sui social sono arrivati anche iDamiano, ex calciatore della Roma e della Nazionale, è stato eletto nuovodella città di. E anche l’Hellas ha fatto iper la vittoria attraverso i propri profili social. IL POST – «HellasFC si congratula con il nuovodiDamiano, augurandogli buon lavoro nel mandato che lo attende come Primo Cittadino della nostra città». HellasFC si congratula con il nuovodiDamiano #, augurandogli buon lavoro ...

... il leader del movimento "Cambiavento" e docente dell' Unical che ieri è stato elettodi ... Come le elezioni di Verona , dove ha vinto l'ex centrocampista della Nazionale Damiano, anche ...Damianoè il nuovodi Verona. Sui social sono arrivati anche i complimenti dell'Hellas Damiano, ex calciatore della Roma e della Nazionale, è stato eletto nuovodella città di ...A Verona Damiano Tommasi, candidato con il centrosinistra, ha la meglio sul sindaco uscente Federico Sboarina: l’ex calciatore incassa 50.118 voti pari al 53,40% delle preferenze, contro i 43.730 dell ..."C'è un problema di fondo, Sboarina non ha ben governato. Se si prendono al primo turno Tosi più Tommasi fa il 64%, Sboarina aveva il 32%". Lo rileva sulla sconfitta del centrodestra a Verona Flavio T ...