(Di lunedì 27 giugno 2022) "Isulla revoca delle sanzioni statunitensi si terranno in uno dei Paesi costieri delPersico tra pochi giorni e l'ora e il luogo saranno definiti tra poche ore", lo ha detto oggi il ...

Agenzia ANSA

Sabato scorso, durante la sua visita a, l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell ha detto che iriprenderanno nei prossimi giorni. . 27 giugno 2022sul nucleare con l'Iran rientreranno presto nel vivo: a dirlo è l'Alto commissario europeo agli affari esteri Josep Borrell , che ha incontrato al'omologo iraniano Hossein Amir - ... Teheran, colloqui nucleare riprenderanno in un Paese Golfo "I colloqui sulla revoca delle sanzioni statunitensi si terranno in uno dei Paesi costieri del Golfo Persico tra pochi giorni e l'ora e il luogo saranno definiti tra poche ore", lo ha detto oggi il po ...L’Iran lancia il vettore satellitare Zuljanah. Washington esprime preoccupazione per il programma satellitare iraniano.