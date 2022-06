Spread Btp - Bund risale a 200 punti in apertura (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo Spread tra Btp e Bund risale a 200 punti base in avvio di seduta, rispetto ai 198 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,46%. . 27 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Lotra Btp ea 200base in avvio di seduta, rispetto ai 198della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,46%. . 27 giugno 2022

Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund risale a 200 punti in apertura: Il rendimento del decennale italiano stabile al 3,46% - gianfra62166690 : RT @monacelt: In EZ rialzo spread Btp-Bund genera perdite di bilancio per banche ITA, che sono ricche di Btp. ??Mercati anticipano che pot… - rekotc : @Comunardo Poi fanno come nel 2011, con la Germagna che si mette a vendere BTP per taroccare lo spread nei confront… - giokafka : RT @fattoquotidiano: Bce, oggi un vertice di emergenza dopo il balzo degli spread: il differenziale si restringe e il rendimento dei Btp to… - StefanoPhilly : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Pensi piuttosto a questo -