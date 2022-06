Pubblicità

CalcioFinanza : Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia: «Contiamo di chiudere la cessione del #Palermo a #Mansour (… - SampNews24 : #Lazard allo scoperto: «Cessione #Sampdoria? Ecco la situazione» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Samaja (Lazard): «Ecco la situazione sulla cessione della Samp»: L’amministratore delegato di… - sportface2016 : #Samaja, Ad Lazard: 'Soggetti americani interessati all'acquisto della #Samp' - CalcioFinanza : Marco #Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia e consulente delle parti per la cessione della #Sampdoria:… -

Calcio e Finanza

... e a trarne beneficio saranno in primo luogo i nostri clienti", ha detto Marco, amministratore delegato diItalia, ringraziando Salvadori e spiegando che Valeri "rafforzera' ...... il cui contributo rafforzerà ulteriormente la nostra già solida capacità di assistere clienti nazionali e internazionali", ha commentato Marco, amministratore delegato diItalia. ... Samaja, AD di Lazard: «Ecco la situazione sulla cessione della Samp» L'Ad di Lazard, Marco Samaja, ha confessato l'interesse da parte di imprenditori americani per l'acquisto della Sampdoria ...Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - "Stiamo finalizzando la vendita del Palermo allo sceicco Mansour del Manchester City, l'auspicio è di chiudere l'operazione in settimana per dare l'annuncio ufficiale. Gl ...