Roma, fa retromarcia e investe un operaio: è grave (Di lunedì 27 giugno 2022) Bruttissimo incidente sul lavoro oggi al Centro Commerciale Porta di Roma, dove un dipendente è stato travolto da un camion. Il conducente del veicolo non si è accorto di aver preso la corsia di uscita e ha investito l’uomo che ora si trova in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni sono gravi. Leggi anche: Roma, operaio cade da un ponteggio: è in pericolo di vita La vicenda È successo stamattina, precisamente alle 7:00. Quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata presto in un tragico incidente che ha coinvolto un uomo italiano, classe 1966, dipendente del Centro Commerciale Porta di Roma. Il conducente del veicolo, per errore, è entrato nella corsia di uscita prendendo la rampa per accedere al carico e scarico della merce. Stava facendo retRomarcia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Bruttissimo incidente sul lavoro oggi al Centro Commerciale Porta di, dove un dipendente è stato travolto da un camion. Il conducente del veicolo non si è accorto di aver preso la corsia di uscita e ha investito l’uomo che ora si trova in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni sono gravi. Leggi anche:cade da un ponteggio: è in pericolo di vita La vicenda È successo stamattina, precisamente alle 7:00. Quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata presto in un tragico incidente che ha coinvolto un uomo italiano, classe 1966, dipendente del Centro Commerciale Porta di. Il conducente del veicolo, per errore, è entrato nella corsia di uscita prendendo la rampa per accedere al carico e scarico della merce. Stava facendo retrcia ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, fa retromarcia e investe un operaio: è grave - GigiAdinolfi : A ottobre?? ?? Prezzo del gas, Roma in retromarcia: “Discussione Ue ci sarà ma ad ottobre”. Draghi: “Dipendenza da M… - BerniCurenai : Prezzo del gas, Roma in retromarcia: “Discussione Ue ci sarà ma ad ottobre”. #Draghi: “Dipendenza da Mosca scesa al… - Dome689 : Prezzo del gas, Roma in retromarcia: “Discussione Ue ci sarà ma ad ottobre”. Draghi: “Dipendenza da Mosca scesa al… - Straccia2 : Prezzo del gas, Roma in retromarcia: “Discussione Ue ci sarà ma ad ottobre”. Draghi: “Dipendenza da Mosca scesa al… -