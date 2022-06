Raffaele La Capria, oggi Napoli è ‘ferita a morte’ (Di lunedì 27 giugno 2022) Napoli l’aveva tatuata sull’anima. La inseguiva, ne attraversava i tortuosi cunicoli esistenziali, registrava le contraddizioni, ricercava l’identità e spesso sbatteva contro le stalattiti del nonsipuotismo, delle false partenze, delle illusioni e delle traumatiche disillusioni. Non domo nella sua lunga vita ha continuato nell’impresa, almeno di provarci, di dipanare quella amata matassa che porta il nome di Napoli, la città mamma. Raffaele ‘Dudù’ La Capria se ne è andato – a pochi mesi dai cent’anni che avrebbe compiuto il prossimo 3 ottobre – tentando, fino al suo ultimo respiro, di svelare i misteri e illuminare le ombre di una città sempre e solo amata. Napoli è stata la sua ossessione distaccata, il tormento sereno, l’emozione equilibrata, insomma, la città che ti insegue. Non è casuale se ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)l’aveva tatuata sull’anima. La inseguiva, ne attraversava i tortuosi cunicoli esistenziali, registrava le contraddizioni, ricercava l’identità e spesso sbatteva contro le stalattiti del nonsipuotismo, delle false partenze, delle illusioni e delle traumatiche disillusioni. Non domo nella sua lunga vita ha continuato nell’impresa, almeno di provarci, di dipanare quella amata matassa che porta il nome di, la città mamma.‘Dudù’ Lase ne è andato – a pochi mesi dai cent’anni che avrebbe compiuto il prossimo 3 ottobre – tentando, fino al suo ultimo respiro, di svelare i misteri e illuminare le ombre di una città sempre e solo amata.è stata la sua ossessione distaccata, il tormento sereno, l’emozione equilibrata, insomma, la città che ti insegue. Non è casuale se ha ...

