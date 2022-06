Race to Turin, Matteo Berrettini piazzato in dodicesima posizione (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’edizione nel segno della stabilità quella della ATP Race to Turin, la classifica basata sui risultati del 2022 che determina gli otto finalisti delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi. Dopo i due successi consecutivi a Stoccarda e al Queen’s di Londra, Matteo Berrettini – che si sta dedicando alla preparazione in vista di Wimbledon – rimane stabile al dodicesimo posto ed è uno dei favoriti per il terzo Grande Slam stagionale, al via oggi. Anche per Jannik Sinner, sconfitto al secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne, non ci sono state variazioni in classifica, dove continua ad occupare la quindicesima posizione. Al comando della Race to Turin c’è ancora Rafael Nadal. Alle sue spalle, il greco Stefanos Tsitsipas ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’edizione nel segno della stabilità quella della ATPto, la classifica basata sui risultati del 2022 che determina gli otto finalisti delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi. Dopo i due successi consecutivi a Stoccarda e al Queen’s di Londra,– che si sta dedicando alla preparazione in vista di Wimbledon – rimane stabile al dodicesimo posto ed è uno dei favoriti per il terzo Grande Slam stagionale, al via oggi. Anche per Jannik Sinner, sconfitto al secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne, non ci sono state variazioni in classifica, dove continua ad occupare la quindicesima. Al comando dellatoc’è ancora Rafael Nadal. Alle sue spalle, il greco Stefanos Tsitsipas ...

