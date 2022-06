Pos obbligatorio, cosa cambia dal 30 giugno? (Di lunedì 27 giugno 2022) (Teleborsa) – Tempi duri per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con Pos: dal prossimo 30 giugno, infatti, scattano le sanzioni. Come stabilito dal Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), entreranno in vigore con 6 mesi di anticipo le disposizioni che, in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito. Prevista – come ricorda il Codacons – una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Ad esempio, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe incontro ad una sanzione da 34 euro (30 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) (Teleborsa) – Tempi duri per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con Pos: dal prossimo 30, infatti, scattano le sanzioni. Come stabilito dal Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), entreranno in vigore con 6 mesi di anticipo le disposizioni che, in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito. Prevista – come ricorda il Codacons – una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Ad esempio, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe incontro ad una sanzione da 34 euro (30 ...

Pubblicità

361_magazine : Pos obbligatorio dal 30 giugno, sanzioni per chi non è in regola - andreadect : Dal 30 giugno è obbligatorio accettare i pagamenti con il pos, quindi anche se spendi 2€ te lo devono accettare. Al… - jabbaTM : RT @messaggidivita: #POS obbligatorio nei negozi dal 30 giugno, sanzioni per chi rifiuta pagamenti con la carta. Altro regalino dei partit… - messaggidivita : #POS obbligatorio nei negozi dal 30 giugno, sanzioni per chi rifiuta pagamenti con la carta. Altro regalino dei pa… - Giornaleditalia : #possanzionimulte Pos obbligatorio dal 30 giugno: multe e sanzioni per chi non lo ha da giovedì -