Paltrinieri | ' Io come Nadal Sembriamo sempre a fine carriera | ma vinciamo sempre noi'

gippu1 : Gregorio #Paltrinieri nella leggenda dello sport italiano - come se non ci fosse già da anni, del resto. Ha fatto u… - PaoloCond : “Come si permettono di darmi a 26?” è la cosa più di sport che ho sentito da un sacco di tempo (nel senso di orgogl… - LiaCapizzi : GregORO vince pure il Mondiale delle interviste. 'Una mia vittoria era quotata 26. Ho pensato: quotato 26?? Ma come… - Gazzetta_it : Paltrinieri: 'Io come #Nadal. Sembriamo vecchi, ma vinciamo sempre noi' - petrpavel89 : RT @StorieASpicchi: Ieri è stata una delle più memorabili giornate nella storia dello sport italiano, grazie alle imprese ai mondiali di nu… -

Instancabile: oggi 5 km, tanto per continuare. Rilanciato nuotatore dei due mondi, ... Il vizio di mettere la mano davanti: maistavolta ha aggiornato la storia dei 1500 con il 3° oro ...Gregorio/ Diretta 5 km fondo Mondiali nuoto 2022 streaming video Rai Insomma, siamo ... sesto posto per Marsaglia e Tocci DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV:...(Back row, L-R) Lea Boy, Florian Wellbrock, Oliver Klemet and Leonie Beck of the gold medalist German team, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabrieleschi, Ginevra Taddeucci and Domenico Acerenza of the br ...Undicesima giornata lunedì 27 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio.