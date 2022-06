M5S | Grillo | “Non voglio deroghe a 2 mandati | principio fondante”

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Nonai 2, è un nostro. Lo avrebbe detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il garante del M5S Beppenel corso degli incontri che sta avendo alla Camera con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Oltre a ‘blindare’ la regola aurea del M5S, il comico genovese avrebbe tenuto un discorso motivazionale: “Avete avuto un’occasione incredibile, ci vuole entusiasmo. Se ci credete, non abbandono nessuno. Ma dovete crederci fino in fondo”, il senso delle parole di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Parole che ilha pronunciato a pochi giorni dalla scissione del Movimento e dall'addio con Luigi Di Maio . Prima della riunione (ancora in corso) il fondatore delha avuto un vertice di ...Dopo lo strappo di Luigi Di Maio, che è uscito dal Movimento, Giuseppe Conte e Beppesi sono incontrati a Roma. Il garante ha ricevuto il presidente delnell'hotel dove è solito soggiornare nella capitale. Presente anche Domenico De Masi, il sociologo che ha aderito alla ...Il presidente M5S vuole scrivere una regola ad hoc per l'esponente siciliano che vuole candidarsi in Sicilia. Ma l'Elevato frena ...(Adnkronos) – Non voglio deroghe ai 2 mandati, è un nostro principio fondante. Lo avrebbe detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il garante del M5S Beppe Grillo nel corso degli incontri che sta avendo ...