LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia tra poco in gara dai 3 metri (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.10: Tra poco il secondo gruppo con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Servirà una gara sui 370 punti per centrare l’accesso alla semifinale. 11.07. Si è concluso il primo gruppo dell’eliminatoria dai tre metri. Vince il britannico Jack Laugher (457.80) davanti al giapponese Sakai (401.95) e allo spagnolo Arevalo Alcon (378.40). 11.01: Jack Laugher ha dominato questa prima parte dell’eliminatoria chiudendo con un punteggio totale di 457.80. 10.59: Bellissima gara dell’austriaco Hart, che conclude la sua eliminatoria con 371.90. 10.55: Il giapponese Sakai ha chiuso la sua eliminatoria ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.10: Trail secondo gruppo con Giovannie Lorenzo. Servirà unasui 370 punti per centrare l’accesso alla semifinale. 11.07. Si è concluso il primo gruppo dell’eliminatoria dai tre. Vince il britannico Jack Laugher (457.80) davanti al giapponese Sakai (401.95) e allo spagnolo Arevalo Alcon (378.40). 11.01: Jack Laugher ha dominato questa prima parte dell’eliminatoria chiudendo con un punteggio totale di 457.80. 10.59: Bellissimadell’austriaco Hart, che conclude la sua eliminatoria con 371.90. 10.55: Il giapponese Sakai ha chiuso la sua eliminatoria ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2 stasera la finale di Jodoin di Maria -… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara dai 3 metri. C'è la finale della piattaforma femmin… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci/Marsaglia chiudono sesti - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci-Marsaglia chiudono sesti - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria punta alla finale. Tocci-Marsaglia chiudono sesti - #Tuffi… -