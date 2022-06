Lady Gaga, l’esibizione sul Lago di Como per le nozze di un magnate inglese (Di lunedì 27 giugno 2022) Lady Gaga è tra le star più chiacchierate del giorno dopo l’esibizione sul Lago di Como in occasione delle nozze miliardarie del magante inglese Alan Howard con l’attuale moglie Caroline Byron. Lady Gaga ed il matrimonio nella terra d’origine Lady Gaga, da sempre legatissima alle sue origini italiane, è tornata a far visita all’amato Paese dopo esser stata ingaggiata dal miliardario Alan Howard per il suo matrimonio. La popstar si è esibita proprio nella giornata di ieri, 26 giugno, in Villa Olmo sul Lago di Como, una dimora neoclassica con parco il cui affitto è stato pagato 1milione e 300mila euro. La coppia per la quale Lady ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)è tra le star più chiacchierate del giorno doposuldiin occasione dellemiliardarie del maganteAlan Howard con l’attuale moglie Caroline Byron.ed il matrimonio nella terra d’origine, da sempre legatissima alle sue origini italiane, è tornata a far visita all’amato Paese dopo esser stata ingaggiata dal miliardario Alan Howard per il suo matrimonio. La popstar si è esibita proprio nella giornata di ieri, 26 giugno, in Villa Olmo suldi, una dimora neoclassica con parco il cui affitto è stato pagato 1milione e 300mila euro. La coppia per la quale...

