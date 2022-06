La voce ci dice se stai per avere un infarto (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcune persone affermano di essersi accorte che la voce di un loro caro deceduto era cambiata diverse ore prima della morte per infarto. Succede per esempio di sentire quella persona al telefono, di avvertire che la voce è cambiata, per poi apprendere che ha avuto un infarto la mattina successiva. Gli scienziati non conoscono la causa con precisione, tranne che in alcuni casi precisi. Per esempio, nella cosiddetta sindrome di Ortner, il nervo laringeo viene compresso dal gonfiarsi di un’arteria polmonare per problemi cardiaci e la voce appare rauca. In generale, il sistema nervoso autonomo, quello che controlla le funzioni involontarie, regola la laringe, come pure molti aspetti del sistema cardiovascolare. Quindi è perfettamente possibile che la voce possa fornire indizi su come sta ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcune persone affermano di essersi accorte che ladi un loro caro deceduto era cambiata diverse ore prima della morte per. Succede per esempio di sentire quella persona al telefono, di avvertire che laè cambiata, per poi apprendere che ha avuto unla mattina successiva. Gli scienziati non conoscono la causa con precisione, tranne che in alcuni casi precisi. Per esempio, nella cosiddetta sindrome di Ortner, il nervo laringeo viene compresso dal gonfiarsi di un’arteria polmonare per problemi cardiaci e laappare rauca. In generale, il sistema nervoso autonomo, quello che controlla le funzioni involontarie, regola la laringe, come pure molti aspetti del sistema cardiovascolare. Quindi è perfettamente possibile che lapossa fornire indizi su come sta ...

