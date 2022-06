Isabelle Adjani accusata da un ex socio di frode (Di lunedì 27 giugno 2022) L'attrice Isabelle Adjani è stata accusata di frode da un suo ex socio che sostiene abbia falsificato delle ricevute di pagamento per centinaia di migliaia di euro. L'attrice francese Isabelle Adjani è indagata per frode, crimine che sarebbe legato a centinaia di migliaia di dollari di spese che non sarebbero giustificate. Ad accusarla, secondo quanto dichiarato dal quotidiano francese Liberation, è un suo ex partner in affari, Sebastian G. Isabelle Adjani, secondo quanto dichiarato sul quotidiano francese, nel 2011 aveva assunto Sebastien come consulente per aiutarla a gestire la sua casa di produzione, Isia Films. L'uomo avrebbe dato alla star l'accesso a un conto e una carta American Express su cui ha addebitato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022) L'attriceè statadida un suo exche sostiene abbia falsificato delle ricevute di pagamento per centinaia di migliaia di euro. L'attrice franceseè indagata per, crimine che sarebbe legato a centinaia di migliaia di dollari di spese che non sarebbero giustificate. Ad accusarla, secondo quanto dichiarato dal quotidiano francese Liberation, è un suo ex partner in affari, Sebastian G., secondo quanto dichiarato sul quotidiano francese, nel 2011 aveva assunto Sebastien come consulente per aiutarla a gestire la sua casa di produzione, Isia Films. L'uomo avrebbe dato alla star l'accesso a un conto e una carta American Express su cui ha addebitato ...

