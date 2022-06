Guido Nardini è il nuovo Sindaco di Codroipo (Di lunedì 27 giugno 2022) Guido Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, è stato eletto Sindaco di Codroipo con il 59,61 per cento dei voti (3.621 preferenze). Al ballottaggio ha superato Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier e Codroipo al centro, che ha ricevuto 2.453 voti pari al 40,39% per cento. Leggi su udine20 (Di lunedì 27 giugno 2022)Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, è stato elettodicon il 59,61 per cento dei voti (3.621 preferenze). Al ballottaggio ha superato Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier eal centro, che ha ricevuto 2.453 voti pari al 40,39% per cento.

