GF Vip 6, pace fatta tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassié (Di lunedì 27 giugno 2022) Katia Ricciarelli è stata protagonista di un gesto inaspettato. Da alcuni movimenti social, è stato infatti possibile apprendere, che la cantante ha iniziato a seguire gli account Instagram di Jessica e Lulù Selassié. Per ora, le principesse avrebbero scelto di non ricambiare il follow. Tale gesto avrebbe comunque lasciato intendere che Katia avrebbe scelto di mettere da parte gli screzi avuti nella Casa del GF VIP con le due ex compagne gieffine. Il gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato All'interno della Casa più spiata D'Italia, quella del GF VIP, Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié hanno avuto diverse discussioni. Terminata l'esperienza nel reality show di Canale 5, però, tra la cantante e le principesse sarebbe tornato il ...

