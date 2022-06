Fiumicino, aperto il bando “Io studio”: dalla Regione Lazio un’opportunità per studenti e studentesse (Di lunedì 27 giugno 2022) Fiumicino – “La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta n. 296/2022, ha comunicato le modalità e le procedure per accedere alle Borse di studio, riservate a studentesse e studenti che hanno frequentato la scuola superiore, dal 1° al 5° anno, nell’anno scolastico 2021/2022 o il percorso formativo triennale di leFp”. A dichiararlo, in una nota stampa, è l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Le borse sono destinate alle ragazze e ai ragazzi anche del Comune di Fiumicino le cui famiglie hanno un Isee non superiore a euro 15.748,78 – sottolinea Calicchio -. Possono presentare domanda uno dei genitori dello studente o i diretti interessati se già maggiorenni. La domanda, pena l’inammissibilità, dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata della copia di un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022)– “La, con Deliberazione di Giunta n. 296/2022, ha comunicato le modalità e le procedure per accedere alle Borse di, riservate ache hanno frequentato la scuola superiore, dal 1° al 5° anno, nell’anno scolastico 2021/2022 o il percorso formativo triennale di leFp”. A dichiararlo, in una nota stampa, è l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Le borse sono destinate alle ragazze e ai ragazzi anche del Comune dile cui famiglie hanno un Isee non superiore a euro 15.748,78 – sottolinea Calicchio -. Possono presentare domanda uno dei genitori dello studente o i diretti interessati se già maggiorenni. La domanda, pena l’inammissibilità, dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata della copia di un ...

