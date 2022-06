Federica Panicucci: arriva l’annuncio che non ti aspetti (Di lunedì 27 giugno 2022) Federica Panicucci: sul web si rincorre una voce che i suoi fan non si aspettavano proprio. Andiamo a leggere tutti i dettagli. Aria di cambiamenti a Mediaset: è questo quanto si può leggere sul sito di Dagospia. Infatti, Alberto Dandolo avrebbe anticipato un grande cambiamento di conduzione. Infatti, secondo il sito di Roberto D’Agostino, la conduttrice Federica Panicucci dovrebbe lasciare Mattino 5 per il noto programma di Italia Uno, Back To School, che l’anno scorso è stato condotto in modo eccellente dal presentatore e speaker radiofonico Nicola Savino. Federica Panicucci: cambio di programma per la conduttrice? (Fonti Web)Quest’ultimo dovrebbe approdare, invece, su La 8 e diventare il nuovo volto di Sky. La conduttrice, quindi, potrebbe prendere il suo posto e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022): sul web si rincorre una voce che i suoi fan non si aspettavano proprio. Andiamo a leggere tutti i dettagli. Aria di cambiamenti a Mediaset: è questo quanto si può leggere sul sito di Dagospia. Infatti, Alberto Dandolo avrebbe anticipato un grande cambiamento di conduzione. Infatti, secondo il sito di Roberto D’Agostino, la conduttricedovrebbe lasciare Mattino 5 per il noto programma di Italia Uno, Back To School, che l’anno scorso è stato condotto in modo eccellente dal presentatore e speaker radiofonico Nicola Savino.: cambio di programma per la conduttrice? (Fonti Web)Quest’ultimo dovrebbe approdare, invece, su La 8 e diventare il nuovo volto di Sky. La conduttrice, quindi, potrebbe prendere il suo posto e ...

Pubblicità

zazoomblog : Terremoto a Mediaset Federica Panicucci pronta all’addio? Il retroscena - #Terremoto #Mediaset #Federica… - barbaradurso_ : RT @MasterAb88: GIRA VOCE CHE FEDERICA PANICUCCI SARA' LA PROSSIMA CONDUTTRICE DELLA SECONDA EDIZIONE DI 'BACK TO SCHOOL', - QUESTA NUOVA… - Leonard20818194 : @tvblogit Federica PANICUCCI - Gio55981465 : RT @MasterAb88: GIRA VOCE CHE FEDERICA PANICUCCI SARA' LA PROSSIMA CONDUTTRICE DELLA SECONDA EDIZIONE DI 'BACK TO SCHOOL', - QUESTA NUOVA… - shareattiva : RT @MasterAb88: GIRA VOCE CHE FEDERICA PANICUCCI SARA' LA PROSSIMA CONDUTTRICE DELLA SECONDA EDIZIONE DI 'BACK TO SCHOOL', - QUESTA NUOVA… -