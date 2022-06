Fatturazione elettronica per i forfettari: la ricerca di Fatture in Cloud tra scenari e vantaggi (Di lunedì 27 giugno 2022) A breve cambierà radicalmente il mondo della Fatturazione per i regimi forfettari. Oltre ad entrare in vigore l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica. Due, infatti, le date da segnare sul calendario: il 1° luglio 2022 arriva l’obbligo per i contribuenti forfettari che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi maggiori di 25.000 €, il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estende a tutti gli altri contribuenti forfettari. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022 ed è contenuta nel Decreto-legge n.36/2022: si tratta di uno dei punti-chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per contribuire in maniera decisiva alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) A breve cambierà radicalmente il mondo dellaper i regimi. Oltre ad entrare in vigore l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito, anche i contribuenti in regimeo dovranno emettere fattura. Due, infatti, le date da segnare sul calendario: il 1° luglio 2022 arriva l’obbligo per i contribuentiche nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi maggiori di 25.000 €, il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estende a tutti gli altri contribuenti. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022 ed è contenuta nel Decreto-legge n.36/2022: si tratta di uno dei punti-chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per contribuire in maniera decisiva alla ...

