Ex vigilessa uccisa | in aula a Brescia i 3 accusati reo confessi

Pubblicità

AnsaLombardia : Ex vigilessa uccisa: lunedì udienza preliminare per i 3 accusati. Dopo mesi di silenzio, nelle settimane scorse han… -

È iniziata in tribunale a Brescia l'udienza preliminare per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'exdi Temù, nel Bresciano. Le due sorelle (figlie della vittima) e Milani, fidanzato della maggiore, in carcere dal settembre scorso, stamani sono presenti in aula. I tre nelle scorse settimane ...Sarà celebrata in mattinata, a Brescia, l'udienza preliminare per l'omicidio di Laura Ziliani, l'exdi Temùl'8 maggio 2021 e poi ritrovata, tre mesi dopo, lungo il fiume Oglio in alta Valcamonica. Mirto Milani è arrivato in tribunale a Brescia dove questa mattina sarà celebrata l'...BRESCIA, 27 GIU - È iniziata in tribunale a Brescia l'udienza preliminare per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, nel Brescia ...L’inchiesta Mirto Milani, il giovane originario di Roncola San Bernardo, è arrivato in tribunale a Brescia dove nella mattinata di lunedì 27 giugno sarà celebrata l’udienza preliminare per l’omicidio ...