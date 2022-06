Come stampare da Android su qualsiasi stampante (Di lunedì 27 giugno 2022) Con i moderni smartphone ed i tablet è possibile stampare qualsiasi documento senza bisogno di trasferirlo ogni volta sul PC: questa comodità è sfruttabile in particolare in ufficio, dove potrebbe sicuramente esserci la necessità di stampare improvvisamente un foglio di calcolo o un documento appena ricevuto via email. Quando si utilizza un telefono Android abbiamo diversi metodi per aggiungere una stampante collegata al PC oppure collegata in rete, così da poter stampare in qualsiasi occasione e con qualsiasi modello di stampante. Abbiamo raccolto in questa guida tutti i metodi per poter stampare da un telefono o tablet Android, per ogni circostanza ed ogni stampante, di ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 27 giugno 2022) Con i moderni smartphone ed i tablet è possibiledocumento senza bisogno di trasferirlo ogni volta sul PC: questa comodità è sfruttabile in particolare in ufficio, dove potrebbe sicuramente esserci la necessità diimprovvisamente un foglio di calcolo o un documento appena ricevuto via email. Quando si utilizza un telefonoabbiamo diversi metodi per aggiungere unacollegata al PC oppure collegata in rete, così da poterinoccasione e conmodello di. Abbiamo raccolto in questa guida tutti i metodi per poterda un telefono o tablet, per ogni circostanza ed ogni, di ...

