"C'è puzza di bruciato". Isola dei Famosi, rivolta sui social: dubbi e sospetti prima della finale (Di lunedì 27 giugno 2022) Isola dei Famosi, finale avvelenata dalle critiche. A scatenare una vera e propria tempesta su Ilary Blasi e la produzione sono i fan. Sono giorni molto turbolenti questi per il reality, con pesanti accuse che erano volati tra l'ex naufraga Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. "Luxuria non ha avuto neanche l'accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L'ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere piu? obiettivi e non di parte". ha spiegato a Novella 2000. E ancora: "Se io e lei chiariremo? Piu? che chiarire, snocciolero? ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realta? dell'Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in ...

