Atletica | Scintille sulla pista dell’alto tra Tamberi e Fassinotti

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’episodio ai Campionati Italiani di Rieti Gianmarco, non al top delle forma e in dubbio fino all’ultimo, si è laureato Campione Italiano di Salto in Alto con la misura di 2.26. La forma non è ancora al meglio ma c’è ancora qualche settimana di tempo prima dell’appuntamento clou dell’anno, ovvero i Mondiali di Eugene (dal 15 luglio).però, gara a parte è diventato, protagonista a seguito di una piccola discussione, se così si può definire con il collega Marco. L’azzurro, oro a Tokyo ai Giochi, non ha voluto dare la mano all’altro italiano., a Gazzetta dello Sport ha però chiarito: “Sono stato io a provare a salutarlo e lui, come già altre volte in passato, mi ha apostrofato con una frase infelice. ‘Tanto non puoi saltare più mi ha detto, ben sapendo che il mio solo obiettivo di ...