ASIA Napoli: bando per 500 operatori ecologici (Di lunedì 27 giugno 2022) Online il bando per l’assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città di Napoli. Attualmente si ricercano 500 figure di cui n. 200 con inquadramento professionale per apprendimento professionalizzante ma non è escluso l’incremento del numero delle assunzioni dato che il concorso prevede la formazione di una L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Online ilper l’assunzione di 500da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città di. Attualmente si ricercano 500 figure di cui n. 200 con inquadramento professionale per apprendimento professionalizzante ma non è escluso l’incremento del numero delle assunzioni dato che il concorso prevede la formazione di una L'articolo

Pubblicità

ComuneNapoli : L'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, sulla pubblicazione del bando Asia per l'assunzione di 500 operatori ecolo… - EdizioniSimone : ?? Concorso 500 Operatori Ecologici Asia Napoli – Manuale e Quiz – cod. 376 #simoneconcorsi #libriperconcorsi… - ricci_asia : RT @IlVeroUltimo: Napoli, la nostra seconda notte d’amore ?? - antonio_race : @Vincenzona890 Vicie ' ti do una dritta Fai il concorso Asia Napoli Fino al 27 luglio on line invia domanda - Napolitanteam : Concorso Asia Napoli, al via il bando per 500 operatori ecologici - -