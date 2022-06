Alessandra Amoroso nella bufera: i fan non le perdonano il gesto (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandra Amoroso è finita al centro di una bufera social per via di un gesto fatto nei confronti di una fan. La polemica è scoppiata in pochissimi minuti, dove il pubblico si è diviso. La cantante salentina sta vivendo uno dei suoi momenti professionali più alti. Dopo aver condiviso il palco con altre sei artiste Leggi su youmovies (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.è finita al centro di unasocial per via di unfatto nei confronti di una fan. La polemica è scoppiata in pochissimi minuti, dove il pubblico si è diviso. La cantante salentina sta vivendo uno dei suoi momenti professionali più alti. Dopo aver condiviso il palco con altre sei artiste

Pubblicità

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - leighxcassidy : per quelli che “chi ascolta ancor alessandra amoroso?” direi “chissà chi ascoltare voi” ma sapete cosa? i gusti mu… - PalermoRossella : RT @brunella____: Alessandra Amoroso è quella che ha preso un intero parco giochi in un sabato di luglio per organizzare un raduno con il s… - JosephSmash82 : RT @BertoBarto26: Retwitta per spaventare Alessandra Amoroso -