AEW: Claudio Castagnoli is All Elite! Lo svizzero è un nuovo membro del Blackpool Combat Club (Di lunedì 27 giugno 2022) Bryan Danielson l’aveva detto mercoledì scorso a Dynamite, non potendo Combattere a Forbidden Door e nel Blood & Guts match avrebbe scelto un sostituto di alto livello, un uomo che a livello tecnico non ha nulla da invidiare a nessuno, soprattutto all’avversario di Forbidden Door Zack Sabre Jr. L’uomo misterioso alla fine è stato Claudio Castagnoli, conosciuto come Cesaro in WWE, che adesso si unirà al Blackpool Combat Club. Lo svizzero è in gran forma Un buon pop quello raccolto da Castagnoli all’arrivo sullo stage, lo svizzero è partito subito con le marce alte nel match contro Zack Sabre Jr. andando presto a segno con una Neutralizer e diversi uppercut. Ci è voluto un po’ prima che il britannico si riprendesse ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 giugno 2022) Bryan Danielson l’aveva detto mercoledì scorso a Dynamite, non potendotere a Forbidden Door e nel Blood & Guts match avrebbe scelto un sostituto di alto livello, un uomo che a livello tecnico non ha nulla da invidiare a nessuno, soprattutto all’avversario di Forbidden Door Zack Sabre Jr. L’uomo misterioso alla fine è stato, conosciuto come Cesaro in WWE, che adesso si unirà al. Loè in gran forma Un buon pop quello raccolto daall’arrivo sullo stage, loè partito subito con le marce alte nel match contro Zack Sabre Jr. andando presto a segno con una Neutralizer e diversi uppercut. Ci è voluto un po’ prima che il britannico si riprendesse ...

Pubblicità

WrestleTalk_TV : Claudio Castagnoli is #AllElite: - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Claudio Castagnoli is All Elite! Lo svizzero è un nuovo membro del Blackpool Combat Club -… - JLCM98 : RT @RoyalWrestling_: CLAUDIO CASTAGNIOLI IS ALL ELITE???? #AEW #AEWxNJPW #ForbiddenDoor - FOW_Official : Claudio Castagnoli is #AllElite #AEW #AEWForbiddenDoor #ClaudioCastagnoli #Cesaro - smpassions92 : Due star #WWE reagiscono al debutto di #ClaudioCastagnoli in #AEW -

AEW/WWE: Ecco la reazione di alcune Star al debutto di Cesaro a Forbidden Door Spazio Wrestling AEW: Claudio Castagnoli is All Elite! Lo svizzero è un nuovo membro del Blackpool Combat Club Bryan Danielson l'aveva detto mercoledì scorso a Dynamite, non potendo combattere a Forbidden Door e nel Blood & Guts match avrebbe scelto un sostituto di alto livello, un uomo che a livello tecnico n ... AEW: In attesa del ritorno di CM Punk, Jon Moxley si prende il titolo AEW ad interim in un grandissimo match Probabilmente il vero dream match dell'evento, un incontro capace di elettrizzare il pubblico sin dal primo secondo. Jon Moxley e Hiroshi Tanahashi si sono inseguiti per tanto tempo, da quando la forb ... Bryan Danielson l'aveva detto mercoledì scorso a Dynamite, non potendo combattere a Forbidden Door e nel Blood & Guts match avrebbe scelto un sostituto di alto livello, un uomo che a livello tecnico n ...Probabilmente il vero dream match dell'evento, un incontro capace di elettrizzare il pubblico sin dal primo secondo. Jon Moxley e Hiroshi Tanahashi si sono inseguiti per tanto tempo, da quando la forb ...