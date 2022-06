VIDEO Moto2 | GP Olanda 2022 | highlights e sintesi Vietti ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) Augusto Fernandez ha tenuto la pole-position imponendosi in quel di Assen, 11ma tappa del Mondiale. Lo spagnolo di casa KTM si impone nel Gran Premio d’, abile a tenere a bada fino alla bandiera a scacchi il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) ed il britannico Jake Dixon (Aspar). Non sono mancate le emozioni, una prova tiratissima dal via all’ultimo metro con i primi quattro che hanno concluso in meno di 7 decimi di secondo. Tra questi vi era anche Celestino, quarto in una bellissima volata. Il #13 del VR46 lascia l’da leader della classifica con il medesimo punteggio di Fernandez ed 1 lunghezza su Ogura. Ricordiamo l’assenza nell’evento appena concluso per lo spagnolo Aron Canet (Pons), in difficoltà con dei problemi al naso. Foto. MotoGP Press