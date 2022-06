Ultime Notizie – Superlega, Ceferin: "Progetto è morto" (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Progetto della Superlega “è morto”. Così il presidente Uefa Aleksander Ceferin che non teme che un’azione legale possa rilanciare la Super League proposta da una dozzina di club in tutta Europa. “Qualunque sia la decisione del tribunale, non cambia nulla: il Progetto è morto perché nessuno vuole essere coinvolto”, ha detto alla Gazzetta dello Sport il 54enne Ceferin. Real Madrid, Barcellona e Juventus continuano a perseguire l’idea, ma gli altri nove club, tra cui Manchester United e Liverpool dall’Inghilterra, hanno gettato la spugna, almeno ufficialmente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildella“è”. Così il presidente Uefa Aleksanderche non teme che un’azione legale possa rilanciare la Super League proposta da una dozzina di club in tutta Europa. “Qualunque sia la decisione del tribunale, non cambia nulla: ilperché nessuno vuole essere coinvolto”, ha detto alla Gazzetta dello Sport il 54enne. Real Madrid, Barcellona e Juventus continuano a perseguire l’idea, ma gli altri nove club, tra cui Manchester United e Liverpool dall’Inghilterra, hanno gettato la spugna, almeno ufficialmente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Violett11315738 : RT @CampioneOmaggio: @AndreaGiuricin La stessa 'politica' che si è fatta raddoppiare lo stipendio prima di entrare in carica, che ha promes… - zazoomblog : Ultime Notizie – Suora uccisa ad Haiti Papa: “Ha donato la vita per gli altri fino al martirio” - #Ultime #Notizie… - ProgeuAPS : ??L'UE in pillole! Come ogni fine settimana la nostra rubrica ti informa su tutte le ultime novità dall'Europa. ??????… -