Traffico Roma del 26-06-2022 ore 08:30 (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma situazione Traffico sempre scorrevole in queste prime ore di domenica mattina sulle strade della capitale nulla da seminare sui vicini d’accordi autostradali ricordiamo per agevolare gli spostamenti divieto di circolazione dei mezzi pesanti e di fuori dei centri abitati dalle 7 alle 22 possibili rallentamenti in Viale Guglielmo Marconi per un ramo caduto sulla carreggiata in prossimità di piazzale della Radio in direzione di Viale Trastevere su una voragine ancora chiusa via Francesco Gonin all’altezza di via Augusto Castellani ricordiamo oggi a San Pietro possibili disagi per la preghiera dell’angelus azione Apostolica delle 12 di Papa Francesco per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Taormina è tutto un servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdesituazionesempre scorrevole in queste prime ore di domenica mattina sulle strade della capitale nulla da seminare sui vicini d’accordi autostradali ricordiamo per agevolare gli spostamenti divieto di circolazione dei mezzi pesanti e di fuori dei centri abitati dalle 7 alle 22 possibili rallentamenti in Viale Guglielmo Marconi per un ramo caduto sulla carreggiata in prossimità di piazzale della Radio in direzione di Viale Trastevere su una voragine ancora chiusa via Francesco Gonin all’altezza di via Augusto Castellani ricordiamo oggi a San Pietro possibili disagi per la preghiera dell’angelus azione Apostolica delle 12 di Papa Francesco per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Taormina è tutto un servizio a cura della c e ...

Pubblicità

Paolasimpatia : @gualtierieurope Si vabbè ma i rifiuti?!? Si vabbè ma il trasporto pubblico?!? Si vabbè ma il traffico insostenibil… - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #incidente - Via Cristoforo Colombo ??????#Traffico rallentato altezza Via Rosa Guarnieri Carducci #Luceverde #… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #incidente - Via Cristoforo Colombo ??????#Traffico rallentato altezza Via Rosa Guarnieri Carducci #Luceverde #… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Cristoforo Colombo ??????#Traffico rallentato altezza Via Rosa Guarnieri Carducci #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma -