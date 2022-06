Spalletti vorrebbe in rosa sia Ospina che Mertens

(Di domenica 26 giugno 2022) Settimana importante in casa Azzurra viste le scadenze di contratto di. Misterha chiarito la propria volontà di tenerli in. Il portiere viene definito dal tecnico indispensabile, l'accordo però non è stato ancora trovato. La dirigenza partenopea nel frattempo continua a lavorare sul mercato in entrata: per la linea mediana piace Giuliano Galoppo del Benefield. L'argentino classe 99 ha grande duttilità tattica e il passaporto italiano, due requisiti che piacciono molto al Club azzurro.

AndreaMelos1994 : Il centrocamposta del Banfield #Galoppo è stato offerto al Napoli, ed ha l'apprezzamento del DS #Giuntoli. Spallett… - antlucig : #Dybala è un bel giocatore. Se venisse al #Napoli sarei contento. Ha però tre problemi da tener di conto: - è più… - NapoliCalciogol : L’unico incedibile del #Napoli lo ha scelto Spalletti: De Laurentiis vorrebbe avere accontentarlo #Koulibaly… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Spalletti non vorrebbe privarsi di Fabian Ruiz, la sua duttilità gli piace molto - infoitsport : Spalletti non vorrebbe privarsi di Fabian: il retroscena -

