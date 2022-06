Roma | 'Aouar you?' Torna di moda il centrocampista del Lione

Pubblicità

TuttoASRoma24 : Mercato Roma, la rivoluzione di Pinto: da Aouar a Frattesi ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Altro contatto per #Frattesi. #Aouar torna nel mirino. Il procuratore del centrocampista di nuovo a colloquio con il… - AHerSan89 : RT @ilRomanistaweb: ?? Altro contatto per #Frattesi. #Aouar torna nel mirino. Il procuratore del centrocampista di nuovo a colloquio con il… - ilRomanistaweb : ?? Altro contatto per #Frattesi. #Aouar torna nel mirino. Il procuratore del centrocampista di nuovo a colloquio con… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ???? C'è sempre #Aouar nei pensieri della #Roma ?? Il #Milan vuole #Asensio #ASRoma -

AsRomaLive.it

...e Sergio Oliveira. Un poker di centrocampisti, una doppia coppia per far alzare l'asticella e far lievitare il rendimento della sua. A loro si va ad aggiungere anche Edoardo Bove (2002) ...Ladividerà l'investimento stanziato per il centrocampo in due acquisti distinti:uno dei preferiti da affiancare a Frattesi. Ma bisogna prima vendere. E cercare di capire il più presto ... Calciomercato Roma, Aouar ha detto sì: occhio allo sconto Diversi altri giocatori sono sul mercato e stanno ricevendo offerte , uno su tutti Justin Kluivert , rientrato a Roma dopo il prestito al Nizza , che avrebbe destato l’interesse del Marsiglia, con la ...la Roma è alla ricerca di un altro centrocampista per rinforzare il reparto mediano di José Mourinho. I nomi che circolano sono sempre gli stessi in questo momento. Da Frattesi ad Aouar, che sono gli ...