"Non è come Andreotti, vi dico che fine farà": la sentenza definitiva su Di Maio (Di domenica 26 giugno 2022) Luigi Di Maio - parafrasando la pur sfortunata investitura di Giuseppe Conte - sembra destinato a diventare «il punto fortissimo di riferimento dei democristiani». Sarà così? Lo chiediamo a Gianfranco Rotondi, allievo di Fiorentino Sullo e ultimo nativo Dc di stanza in Forza Italia. Onorevole, è nata una nuova "stella" democristiana? «Penso che si stia abusando dell'aggettivo. Ogni volta che appare un linguaggio educato e un vago senso delle istituzioni si è portati oggi a riconoscere in ciò un diccì. Questo va bene al giudizio sulla Dc, che torna di moda, ma non basta una postura istituzionale per fare un democristiano». Eppure "Giggino" viene dipinto con le fattezze di Giulio Andreotti... «Quelli che vogliono denigrarlo pensano di attaccargli addosso la fama negativa di Andreotti. Quelli che lo vogliono elogiare pensano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Luigi Di- parafrasando la pur sfortunata investitura di Giuseppe Conte - sembra destinato a diventare «il punto fortissimo di riferimento dei democristiani». Sarà così? Lo chiediamo a Gianfranco Rotondi, allievo di Fiorentino Sullo e ultimo nativo Dc di stanza in Forza Italia. Onorevole, è nata una nuova "stella" democristiana? «Penso che si stia abusando dell'aggettivo. Ogni volta che appare un linguaggio educato e un vago senso delle istituzioni si è portati oggi a riconoscere in ciò un diccì. Questo va bene al giudizio sulla Dc, che torna di moda, ma non basta una postura istituzionale per fare un democristiano». Eppure "Giggino" viene dipinto con le fattezze di Giulio... «Quelli che vogliono denigrarlo pensano di attaccargli addosso la fama negativa di. Quelli che lo vogliono elogiare pensano di ...

