Napoli, "mare libero per tutti": protesta contro il numero chiuso nelle spiagge (Di domenica 26 giugno 2022) Decine di aderenti ai comitati per il "mare libero e gratuito" hanno tenuto oggi una protesta congiunta per il diritto al mare, invadendo da mare (con una trentina di Kayak e canoe e un piccolo gommone) e da terra i lidi privati per parlare con gli altri bagnanti e rivendicare il diritto al mare. "È un diritto costituzionale – hanno sottolineato i manifestanti – tanto che gli ultimi 5 metri e l'accesso agli stessi dovrebbe essere sempre disponibile a tutti per legge, cosa che non avviene mai". Napoli è una città con le spalle al mare, diceva Anna Maria Ortese. Oggi però più che mai. Una città di mare, ma solo per chi può permetterselo perché ormai andare al mare a Napoli è diventato ...

