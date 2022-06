MotoGP, Aleix Espargarò: “Sfortunato per il contatto con Quartararo, poi sono andato in missione” (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla beffa ad un trionfo, o quasi. Aleix Espargarò conclude al quarto posto il Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, ma la sua gara ha racchiuso in sé mille spunti. Dopo una buona partenza, infatti, lo spagnolo veniva speronato da Fabio Quartararo e finiva nell’erba di curva 5. Mentre il campione del mondo in carica cadeva e rientrava in gara all’ultimo posto, il portacolori dell’Aprilia era bravo a rimanere concentrato ed a rimettersi poi in battaglia. Dalla quindicesima posizione il catalano metteva in mostra un ritmo clamoroso e una voglia di rifarsi davvero eccezionale, risalendo dalla 15a posizione fino a giungere addirittura ai piedi del podio. Anzi, proprio all’ultima chicane del tracciato di Assen, in occasione dell’ultimo giro, Aleix era in grado di superare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla beffa ad un trionfo, o quasi.conclude al quarto posto il Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale2022, ma la sua gara ha racchiuso in sé mille spunti. Dopo una buona partenza, infatti, lo spagnolo veniva speronato da Fabioe finiva nell’erba di curva 5. Mentre il campione del mondo in carica cadeva e rientrava in gara all’ultimo posto, il portacolori dell’Aprilia era bravo a rimanere concentrato ed a rimettersi poi in battaglia. Dalla quindicesima posizione il catalano metteva in mostra un ritmo clamoroso e una voglia di rifarsi davvero eccezionale, risalendo dalla 15a posizione fino a giungere addirittura ai piedi del podio. Anzi, proprio all’ultima chicane del tracciato di Assen, in occasione dell’ultimo giro,era in grado di superare ...

monicasavoretti : @RobiRobipit Ciao Robi, Io quest'anno sono solo per Fabio ed Aleix Oggi purtroppo per noi nn è stata giornata ma c… - DLenz96 : Marco Bezzecchi da Rimini. Oggi solo Aleix gli ha tolto il Driver of the day all’Università del motociclismo. Ed è… - FormulaPassion : #MotoGP: fair-play da parte di Aleix #Espargarò nei confronti di #Quartararo per l'errore nel #DutchGP - paranoia_itsmee : comunque aleix cazzarola che gara che ha fatto??????????????? #MotoGP - pausa_motori : Il Gran Premio d’Olanda si conclude con il ritorno di Nuvola Rossa #Bagnaia. Dietro di lui #bezzecchi e #vinales.… -