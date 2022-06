Monza, l’annuncio infiamma la piazza: Stroppa svela il retroscena (Di domenica 26 giugno 2022) l’annuncio che fa sognare i tifosi del Monza. Arriva dallo stesso allenatore Giovanni Stroppa, che svela dettagli sul futuro. Tra le squadre neopromosse che animeranno la Serie A, c’è grande curiosità su quello che sarà il campionato del Monza. Una dirigenza di alto livello, un presidente con grande ambizione ed in generale un entusiasmo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 giugno 2022)che fa sognare i tifosi del. Arriva dallo stesso allenatore Giovanni, chedettagli sul futuro. Tra le squadre neopromosse che animeranno la Serie A, c’è grande curiosità su quello che sarà il campionato del. Una dirigenza di alto livello, un presidente con grande ambizione ed in generale un entusiasmo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE: Ranocchia al Monza, c'è l'annuncio - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Berlusconi sogna di tornare protagonista in politica e nel calcio. L’annuncio a Monza: “Tra 8 mesi Forza Italia sopra i… - OvileItalia : RT @LaNotiziaTweet: Berlusconi sogna di tornare protagonista in politica e nel calcio. L’annuncio a Monza: “Tra 8 mesi Forza Italia sopra i… - LaNotiziaTweet : Berlusconi sogna di tornare protagonista in politica e nel calcio. L’annuncio a Monza: “Tra 8 mesi Forza Italia sop… - infoitsport : Inter-Monza, asse caldo: arriva l’annuncio di Galliani -