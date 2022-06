LIVE Tuffi | Mondiali 2022 in DIRETTA | attesa per Marsaglia e Tocci nel sincro da 3 metri

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 09.02 Il Kuwait fa segnare 42.00. 09.01 Inizia la Spagna! 43.80 per gli iberici. 09.00 Neluomini 16 coppie al via, le prime 12 coppie vanno in finale. Si inizia con gli obbligatori. 08.50 In programma oggi anche le eliminatorie e le semifinali della piattaforma 10femminile. Per l’Italia in gara Sarah Jodoin di Maria e uno dei prospetti più interessanti deiazzurri, Maia Biginelli. Entrambe aspirano ad entrare nelle prime 18 e poi a giocarsela per l’ingresso in finale. Le cinesi Hongchan Quan e Yuxi Chen sono le favorite per i due gradini più alti del podio. Si inizia con le eliminatorie ...