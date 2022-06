LaLiga Santander | lo stato dei club e lo stato dei club

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 10:43:18 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! La Liga ha denunciato il PSG davanti alla UEFA per aver dopato il suo reddito. Vale a dire, per compensare con somme di reddito gonfie da sponsorizzazioni. La Liga sostiene di essere unche ha segnato 700 milioni di sconfitte negli ultimi anni e di avere un salario di 600 milioni prima del rinnovo di Mbappe. Y sostiene che il PSG non ha tale reddito con i propri mezzi e che ha preso ga denaro diretto da Arabia Saudita e Qatar che si nascondono in sponsorizzazioni gonfie. E mi chiedevo perché non lo fanno tramite aumento di capitale? Perché, se unha la fortuna di avere un titolare, con il piacere di investire tanti soldi, non può farlo…? La risposta è il Malaga . Si tratta di impedire ai “ricchi paracadutisti occasionali” di alzare al ...