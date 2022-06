Inter, per Radu c'è la Cremonese: nerazzurri pronti a contribuire all'ingaggio del portiere (Di domenica 26 giugno 2022) Idea Cremonese per Ionut Radu, il portiere dell'Inter che sembra in uscita anche per poter giocare con continuità. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club neopromosso in Serie A avrebbe messo gli occhi sull'estremo difensore dei nerazzurri. L'ingaggio di Radu però sarebbe troppo alto per gli standard della Cremonese, motivo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Ideaper Ionut, ildell'che sembra in uscita anche per poter giocare con continuità. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club neopromosso in Serie A avrebbe messo gli occhi sull'estremo difensore dei. L'diperò sarebbe troppo alto per gli standard della, motivo ...

