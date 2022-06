Incendio a Piano Renda, le fiamme lambiscono le abitazioni (Di domenica 26 giugno 2022) MONREALE – Da questa mattina è scattato un altro allarme incendi. Nei giorni scorsi San Martino delle Scale è caduta vittima di ripetuti incendi che hanno distrutti ettari di alberi a Monte Pietroso. Questa mattina ad essere presa di mira dalle fiamme è stata la frazione di Pioppo. Più precisamente a Piano Renda, poco dopo le 0700, i cui residenti hanno chiamato il 1515. Le fiamme, pur sprigionandosi in un’area molto rocciosa, con poco verde, hanno raggiunto le vicinanze delle abitazioni. Su posto sono giunti e stanno operando i vigili del fuoco, raggiunti dalla forestale e dall’associazione di protezione civile Evergreen. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 26 giugno 2022) MONREALE – Da questa mattina è scattato un altro allarme incendi. Nei giorni scorsi San Martino delle Scale è caduta vittima di ripetuti incendi che hanno distrutti ettari di alberi a Monte Pietroso. Questa mattina ad essere presa di mira dalleè stata la frazione di Pioppo. Più precisamente a, poco dopo le 0700, i cui residenti hanno chiamato il 1515. Le, pur sprigionandosi in un’area molto rocciosa, con poco verde, hanno raggiunto le vicinanze delle. Su posto sono giunti e stanno operando i vigili del fuoco, raggiunti dalla forestale e dall’associazione di protezione civile Evergreen. L'articolo Filodiretto Monreale.

