GP Olanda, Moto3: Sasaki conclude il suo gran weekend vincendo ad Assen (Di domenica 26 giugno 2022) L'ultima classe della due ruote ha chiuso le ostilità da pochi minuti. Il GP Olanda di Moto3 è stato vinto da Ayumu Sasaki: il pilota di Husqvarna ha chiuso il suo fantastico weekend, dopo aver realizzato la pole position nella giornata di ieri, piazzando la sua moto davanti a tutti. Il podio è stato completato dalle due GasGas di Izan Guevara (secondo) e Sergio Garcia Dols (terzo). Altro terribile zero in classifica per Dennis Foggia che si è ritirato dai giochi dopo una caduta.

