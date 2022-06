Giorgia Soleri in ospedale: un pazzo sabato sera ma poi stringe i denti (Di domenica 26 giugno 2022) sabato sera in ospedale per Giorgia Soleri, ormai è abituata e lo sono in parte anche i follower che la seguono da tempo ma non per questo c’è meno dolore e preoccupazione. L’influencer, che sta portando avanti una gran battaglia per vedere riconosciute malattie come la vulvodinia, di cui soffre da anni e come lei tantissime altre ragazze, donne, si è dovuta recare in pronto soccorso. Giorgia Soleri non aggiunge molto alle sue stories, ne ha già parlato così tante volte delle sue sofferenze. Mostra la flebo con i farmaci che la aiuteranno a stare meglio, rassicura tutti che sta già meglio, altrimenti è evidente che non sarebbe riuscita a scattare nemmeno la foto. Poi gli scatti a casa nel suo letto con il gatto che le tiene compagnia e la fa sorridere. Non dice nulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022)inper, ormai è abituata e lo sono in parte anche i follower che la seguono da tempo ma non per questo c’è meno dolore e preoccupazione. L’influencer, che sta portando avanti una gran battaglia per vedere riconosciute malattie come la vulvodinia, di cui soffre da anni e come lei tantissime altre ragazze, donne, si è dovuta recare in pronto soccorso.non aggiunge molto alle sue stories, ne ha già parlato così tante volte delle sue sofferenze. Mostra la flebo con i farmaci che la aiuteranno a stare meglio, rassicura tutti che sta già meglio, altrimenti è evidente che non sarebbe riuscita a scattare nemmeno la foto. Poi gli scatti a casa nel suo letto con il gatto che le tiene compagnia e la fa sorridere. Non dice nulla ...

