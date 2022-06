Gabriele De Marco presidente del Gal Cilento Regeneratio (Di domenica 26 giugno 2022) Gabriele De Marco, sindaco di Salento, è il nuovo presidente del GAL Cilento Regeneratio. Succede a Mauro Inverso, scomparso prematuramente alcuni mesi fa. Ieri si è tenuta l’assemblea per procedura scritta del Gruppo di Azione Locale presso la Sala Erica, in Piazza Santini, a Capaccio Paestum. De Marco è stato eletto ad ampia maggioranza nell’ambito del territorio del Calore Salernitano e Alento – Montestella ed all’unanimità nell’area del Gelbison – Cervati. Gli altri componenti del nuovo cda sono: Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo e Andrea Russo, consigliere comunale del Comune di Perdifumo, per la parte pubblica. Per quella privata invece, ci sono: Gigi Caroccia, Francesco Della Corte, Vincenzo Pepe, Daniela Di Bartolomeo. Queste le prime parole del nuovo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022)De, sindaco di Salento, è il nuovodel GAL. Succede a Mauro Inverso, scomparso prematuramente alcuni mesi fa. Ieri si è tenuta l’assemblea per procedura scritta del Gruppo di Azione Locale presso la Sala Erica, in Piazza Santini, a Capaccio Paestum. Deè stato eletto ad ampia maggioranza nell’ambito del territorio del Calore Salernitano e Alento – Montestella ed all’unanimità nell’area del Gelbison – Cervati. Gli altri componenti del nuovo cda sono: Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo e Andrea Russo, consigliere comunale del Comune di Perdifumo, per la parte pubblica. Per quella privata invece, ci sono: Gigi Caroccia, Francesco Della Corte, Vincenzo Pepe, Daniela Di Bartolomeo. Queste le prime parole del nuovo ...

Pubblicità

product_man_day : RT @pauloxnet: Luciano Castro and Raffaele Colace are presenting the trade association 'Product Managers Alliance' with Marco Santonocito,… - pauloxnet : Luciano Castro and Raffaele Colace are presenting the trade association 'Product Managers Alliance' with Marco Sant… - gabriele_satto : @Carmen222485937 @Marco_dreams Neanche l'aborto, ma perché rinunciare a priori a strumenti di indubbia utilità per puro bigottismo? - gabriele_satto : @Lohengrin33 @ancapell @Marco_dreams Una parte di quei nuovi nati arriverà pure, purtroppo, da qualche stupro, no?… - sfa_pm : Palleggiatori: Marco Falaschi, Matteo Lusetti. Centrali: Gabriele Di Martino, Fabio Ricci, Roberto Russo, Marco Vit… -