“Forze speciali Nato in Ucraina”, il report del New York Times (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Forze speciali di paesi della Nato operative in Ucraina dopo l’inizio della guerra con la Russia. Il New York Times, in un report basato sulle informazioni fornite da 3 fonti, riferisce che decine di commando – da paesi che comprendono Regno Uniti, Francia, Canada e Lituania – hanno operato all’interno dell’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno ritirato i propri 150 istruttori miliari prima dell’inizio della guerra a febbraio. Secondo il NYT, i reparti di Forze speciali provenienti da paesi Nato sono rimasti in Ucraina o sono entrati e usciti dal paese. I commando, scrive il quotidiano, sarebbero stati impegnati nell’addestramento delle truppe ucraine e avrebbero fornito ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) –di paesi dellaoperative indopo l’inizio della guerra con la Russia. Il New, in unbasato sulle informazioni fornite da 3 fonti, riferisce che decine di commando – da paesi che comprendono Regno Uniti, Francia, Canada e Lituania – hanno operato all’interno dell’. Gli Stati Uniti hanno ritirato i propri 150 istruttori miliari prima dell’inizio della guerra a febbraio. Secondo il NYT, i reparti diprovenienti da paesisono rimasti ino sono entrati e usciti dal paese. I commando, scrive il quotidiano, sarebbero stati impegnati nell’addestramento delle truppe ucraine e avrebbero fornito ...

