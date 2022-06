Covid, boom reinfezioni Speranza: 'I contagiati devono restare a casa' - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo il bollettino Covid quotidiano gli attualmente positivi salgono a 703.479 con un aumento di 25.301 nelle ultime 24 ore. Domani è previsto un incontro tecnico tra i ministeri per valutare un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo il bollettinogli attualmente positivi salgono a 703.479 con un aumento di 25.301 nelle ultime 24 ore. Domani è previsto un incontro tecnico tra i ministeri per valutare un ...

Pubblicità

infoitinterno : Covid, boom reinfezioni Speranza: 'I contagiati devono restare a casa' - gervasoni1968 : RT @ilgiornale: In una settimana l'8,4% di contagi-bis. I casi restano sui 55mila, tanti per giugno - REstaCorporate : RT @ilgiornale: In una settimana l'8,4% di contagi-bis. I casi restano sui 55mila, tanti per giugno - ilgiornale : In una settimana l'8,4% di contagi-bis. I casi restano sui 55mila, tanti per giugno - Le_Paginedi : Covid, boom contagi. Sardegna maglia nera, poi il Lazio: ecco le regioni dove il virus corre di più -