Corsa sui monti, cade in dirupo all'ultimo km e muore (Di domenica 26 giugno 2022) Aveva appena iniziato l'ultimo chilometro di gara, Francesco Gioviale, il podista 47enne deceduto mentre correva il Trial dei monti Ebolitani, nel Salernitano. L'atleta dell'Isaura Valle dell'Irno – che nella vita di tutti i giorni era sia un informatico che un apprezzato medico – e' stato ritrovato senza vita lungo un pendio del percorso. Probabile che sia scivolato mentre provava a recuperare terreno dagli avversari che lo precedevano per agguantare la zona premio. Gioviale, infatti, al momento dell'incidente era in sesta posizione e nel trial vengono premiati i primi cinque classificati. Ma, al momento, non e' possibile escludere nemmeno che la caduta possa essere stata provocata da un malore. Il magistrato di turno della Procura di SALERNO, pertanto, ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La salma e' stata recuperata ...

