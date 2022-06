Con Alpha Tauri fino al 2023: il rinnovo di Gasly (Di domenica 26 giugno 2022) Pierre Gasly rinnova con Alpha Tauri fino al 2023, dato ufficiale, sinonimo di stima e ottimo comportamento verso la sua scuderia ormai dal 2017. La Casa di Faenza è sicura e lo premia per l’impegno e l’ottima presenza. Dopo il rinnovo di Perez con Red Bull, Pierre è ormai un uomo fidato in Alpha Tauri. Un nuovo fidanzamento lo consolida come uno dei suoi piloti per un altro anno. La Casa è ben soddisfatta di proseguire il percorso col 26enne di Rouen. Non siamo neppure a metà Mondiale 2022 eppure, come spesso accade in F1, già si muovono pedine importanti dello scacchiere del Circus 2023. “Pierre è una delle realtà più brillanti”, afferma la sua Casa in conferenza stampa, cresciuto tantissimo proprio con il team di Faenza. Ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Pierrerinnova conal, dato ufficiale, sinonimo di stima e ottimo comportamento verso la sua scuderia ormai dal 2017. La Casa di Faenza è sicura e lo premia per l’impegno e l’ottima presenza. Dopo ildi Perez con Red Bull, Pierre è ormai un uomo fidato in. Un nuovo fidanzamento lo consolida come uno dei suoi piloti per un altro anno. La Casa è ben soddisfatta di proseguire il percorso col 26enne di Rouen. Non siamo neppure a metà Mondiale 2022 eppure, come spesso accade in F1, già si muovono pedine importanti dello scacchiere del Circus. “Pierre è una delle realtà più brillanti”, afferma la sua Casa in conferenza stampa, cresciuto tantissimo proprio con il team di Faenza. Ha ...

